Zur Straßensanierung kommen noch weitere Projekte hinzu

Plus Im Zuge der Bauarbeiten zwischen Roggenburg und Schießen soll nicht nur die Fahrbahndecke erneuert, sondern auch die Infrastruktur verbessern werden.

Von Manuela Rapp

Ob Gehwege, Entwässerung oder Bushaltestellen: Die Gemeinde Roggenburg will im Zuge der Sanierung der Kreisstraße NU 2 zwischen Roggenburg und Schießen eigene Baumaßnahmen realisieren. „Noch heuer wird Baubeginn sein“, sagte Bürgermeister Mathias Stölzle jüngst im Gemeinderat zum Zeitplan der Maßnahme des Landkreises. Diese werde sich über zwei Kalenderjahre erstrecken. „Die Federführung hat das Staatliche Bauamt in Krumbach“, sagte der Rathauschef.

Sanieren will das Staatliche Bauamt die Fahrbahndecke zwischen den beiden Ortsteilen, jedoch sind in der Schleebucher Ortsdurchfahrt größere Maßnahmen geplant. Im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten möchte die Gemeinde Roggenburg Synergieeffekte nutzen, wie es der Bürgermeister formulierte. In der Sitzungsvorlage stellte die Verwaltung Einzelheiten vor. Saniert und frostsicher ausgebaut werden soll der Gehweg in Schleebuch zwischen dem St.-Wendelin-Platz und Am Schlehengraben. In diesem Bereich plant die Gemeinde auch, eine neue Trinkwasserleitung in der Straße zu verlegen.

