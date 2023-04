Großeinsatz der Feuerwehr: Brand bei Firma Lämmle in Zell

Bei einer holzverarbeitenden Firma im Kreis Biberach ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei der Firma Lämmle im Ortsteil Zell von Rot an der Rot im Kreis Biberach ist am Mittwochvormittag ein Feuer in einem Gebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Mehrere Stunden musste gelöscht werden.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Mitarbeitende der Integrierten Leitstelle der Polizei einen Brand in der Firma in der Straße "Bei der Sägmühle". Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei fuhren daraufhin zum Brandort. Nach bisherigem Ermittlungsstand brach der Brand im "Schleifraum" aus. Die Flammen schlugen dann durch das Dach und gingen auf eine angrenzende Halle über.

Die Feuerwehren aus Ochsenhausen, Erolzheim, Rot und Biberach waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie löschten über mehrere Stunden und bekamen das Feuer schließlich unter Kontrolle.

Beim Ausbruch des Feuers befanden sich nach derzeitigen Erkenntnissen keine Personen im Gebäude. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, heißt es. Die Polizei Ochsenhausen nahm die Ermittlungen auf. Sie will nun die Ursache klären, die zu dem Brand führte, und die Höhe des entstandenen Schadens ermitteln. (AZ)