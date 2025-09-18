Rotary Club Donau-Iller Neu-Ulm bei den Illertissener Gartentagen

Mit einem eigenen Stand war der Rotary Club Donau-Iller Neu-Ulm bei den diesjährigen Illertissener Gartentagen vertreten. Unter dem Motto „End Polio Now“ sammelten die Rotarier Spenden für den weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung. Die Besucherinnen und Besucher konnten am Glücksrad ihr Glück versuchen, kleine Preise gewinnen und dabei gleichzeitig Gutes tun. Für Heiterkeit sorgte zudem eine „Auffrisch-Schluckimpfung“: Ein Kräuterlikör auf Zucker, ein Geschenk der Freunde des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen. Ein Highlight, die Rotary Kaffee-Bohnen-Spende einer rotarischen Freundin, gestiftet für den guten Zweck und frisch geröstet von Mitgliedern des RC Emmendingen-Breisgau.

Am Stand herrschte fröhliche Stimmung.

Trotz wechselhaften Wetters herrschte am Stand eine fröhliche Stimmung. Auch hochrangige Gäste ließen es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen: Landrätin Eva Treu Neu-Ulm, Bürgermeister Eisen Illertissen und der Assistant Governor des Rotary Distrikts 1930 vom RC Biberach-Weißer Turm, Jörg Hochhausen, informierten sich über die Aktion und lobten das Engagement der Clubmitglieder.

Dieter Gaissmayer hat dem Club die Teilnahme an den Gartentagen ermöglicht.

Ein besonderer Dank gilt Dieter Gaissmayer, Stiftung für Gartenkultur Illertissen, der die Teilnahme des Clubs an den Gartentagen ermöglicht hat. Und den Freunden des RC Ulm/Neu-Ulm fürs Ausleihen der Spendenboxen und des Polio-Banners. Besonders dankt der Rotary Club allen Spenderinnen, Spendern und Helferinnen und Helfern, die diese Aktion unterstützt und damit zum Erfolg beigetragen haben.

