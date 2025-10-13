Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Rotary Club und Kunstforum Vöhringen haben Action-Painting-Aktion organisiert.

Vöhringen

Kinder machen Kunst.

Beim Vöhringer Spiele- und Familientag hieß es: Pinsel raus und Farbe drauf.
Von Friederike Keller für Rotary Club Donau-Iller Neu-Ulm
    • |
    • |
    • |
    Das Bild zeigt von links Gabi Reh-Höb, Christian Tittus und Michael Neher.
    Das Bild zeigt von links Gabi Reh-Höb, Christian Tittus und Michael Neher. Foto: Friederike Keller
    Ein Malkind.
    Ein Malkind. Foto: Friederike Keller

    Bunte Farben, lachende Gesichter und kreative Energie prägten den diesjährigen Vöhringer Spiele- und Familientag. Unter dem Motto „Kinder machen Kunst“ beteiligten sich zahlreiche Kinder – unterstützt von Eltern und Großeltern – an einer besonderen Action-Painting-Aktion, die der Rotary Club Donau-Iller Neu-Ulm gemeinsam mit dem Kunstforum Vöhringen organisiert hatte.

    Lebendige Farbfelder und fantasievolle Muster.

    Mit Pinseln, Schwämmen und viel Schwung entstanden auf einer großen Leinwand lebendige Farbfelder und fantasievolle Muster, die von der Vorsitzenden Gabi Reh-Höb und Mitglied des RC Donau-Iller Neu-Ulm mit Textbotschaften ergänzte. Das entstandene Kunstwerk wurde zu einem Symbol für Gemeinschaft und Kreativität.

    Bürgermeister Michael Neher wird das Bild versteigern.

    Das fertige Bild wird zu einem späteren Zeitpunkt von Bürgermeister Michael Neher bei einem besonderen Anlass versteigert. Der Erlös kommt caritativen Projekten in Vöhringen zugute. „Die Begeisterung war riesig – es ist schön zu sehen, wie Kunst Menschen jeden Alters zusammenbringt“, resümierte ein Vertreter des Rotary Clubs am Ende des Tages. Der Spiele- und Familientag bot damit nicht nur Unterhaltung, sondern setzte auch ein Zeichen für soziales Engagement und kulturelle Teilhabe in Vöhringen.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden