Bunte Farben, lachende Gesichter und kreative Energie prägten den diesjährigen Vöhringer Spiele- und Familientag. Unter dem Motto „Kinder machen Kunst“ beteiligten sich zahlreiche Kinder – unterstützt von Eltern und Großeltern – an einer besonderen Action-Painting-Aktion, die der Rotary Club Donau-Iller Neu-Ulm gemeinsam mit dem Kunstforum Vöhringen organisiert hatte.

Lebendige Farbfelder und fantasievolle Muster.

Mit Pinseln, Schwämmen und viel Schwung entstanden auf einer großen Leinwand lebendige Farbfelder und fantasievolle Muster, die von der Vorsitzenden Gabi Reh-Höb und Mitglied des RC Donau-Iller Neu-Ulm mit Textbotschaften ergänzte. Das entstandene Kunstwerk wurde zu einem Symbol für Gemeinschaft und Kreativität.

Bürgermeister Michael Neher wird das Bild versteigern.

Das fertige Bild wird zu einem späteren Zeitpunkt von Bürgermeister Michael Neher bei einem besonderen Anlass versteigert. Der Erlös kommt caritativen Projekten in Vöhringen zugute. „Die Begeisterung war riesig – es ist schön zu sehen, wie Kunst Menschen jeden Alters zusammenbringt“, resümierte ein Vertreter des Rotary Clubs am Ende des Tages. Der Spiele- und Familientag bot damit nicht nur Unterhaltung, sondern setzte auch ein Zeichen für soziales Engagement und kulturelle Teilhabe in Vöhringen.

