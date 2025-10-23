Acht Podestplätze für Illertisser Einradfahrer bei Süddeutschen Meisterschaften Freestyle

Icon vergrößern Banner der SDM Freestyle in Illertissen. Foto: Jonas Rossa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Banner der SDM Freestyle in Illertissen. Foto: Jonas Rossa

Kürzlich richtete der RSV Illertissen erstmals die Süddeutschen Meisterschaften im Einrad-Freestyle aus. Über die Landesmeisterschaften qualifizierten sich 176 Einzel-, Paar- und Gruppenküren aus Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Der RSV Illertissen war mit 18 Fahrerinnen beziehungsweise Fahrern in 19 Küren vertreten. Bei den Meisterschaften ging es zugleich um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Dafür musste man einen Podestplatz in der jeweiligen Altersklasse erreichen oder den Einzug ins Finale schaffen.

Ben Fischer sicherte sich Gold in der U13.

Los ging es am ersten Tag mit den Einzelküren des Nachwuchses: Julia Dein (U13) erreichte Platz acht, Karla Wagner (U15) sicherte sich Silber in der Altersklasse sowie Platz vier im Juniorinnen-Finale. Ben Fischer holte Gold in der U13 und den Titel Süddeutscher Juniorenmeister. Im starken Teilnehmerfeld der U17 wurde Maxima Seitz 14., Hannah Fischer erreichte Platz acht und Sarah Lehner landete auf Platz sieben. Julia Feldkircher (5.) und Hannah Lehner (4.) sicherten sich herausragende Platzierungen in den Top fünf. Jennifer Rueß (25+) holte sich mit „It’s my life“ die Silbermedaille. Im Damenfinale wurde sie Vierte.

Sehr gute Platzierungen bei den Paarküren.

Bei den Paarküren gewannen Ben Fischer und Julia Dein (U13) Bronze. Hanna Nothelfer und Karla Wagner (U15) wurden Vierte. In der U17 erkämpften sich Hannah Fischer und Sarah Lehner Bronze sowie Platz sechs im Finale. Maxima Seitz und Kathrin Höckelmann erreichten den starken siebten Platz, während Lara Hörmann und Leonie Nothelfer Zwölfte wurden. In der U19 landeten Hannah und Chiara Lehner auf Platz vier. Ramona Lezius und Jennifer Rueß holten Silber in der 25+. Anja Hilble und Selina Kögel schafften es auf Platz vier. Auch in den Gruppenküren überzeugten die Illertisser: Die Junioren-Kleingruppe wurde Süddeutscher Vizemeister. Die Expert-Kleingruppe belegte Platz vier. Mit dem Bayernkader wurden mehrere Illertisserinnen Süddeutsche Meister in der Großgruppe. Es qualifizierten sich acht Illertisser Küren für die Deutschen Meisterschaften in Bottrop – ein großer Erfolg für den RSV Illertissen.

