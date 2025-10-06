Pfaffenhofen an der Roth Rückschlag für Radweg an Hermann-Köhl-Straße: Projekt wird zurückgestellt

Vier Alternativen zur Gestaltung des Radwegs wurden dem Marktrat Pfaffenhofen vorgelegt, doch keine konnte überzeugen. Statt einer Entscheidung zum Bau gehen nun die Planungen weiter.