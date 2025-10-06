Rückschlag für Radweg an Hermann-Köhl-Straße: Projekt wird zurückgestellt

„Grundsätzlich ist es sinnvoll, für alle Verkehrsteilnehmer Möglichkeiten zu suchen“, resümierte Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser (parteilos) nach dem Beschluss des Marktgemeinderates, den Geh- und Radweges entlang der Hermann-Köhl-Straße (Kreisstraße NU3) über den Feldweg in Richtung Marienfeldstraße zurückzustellen und alternative Optionen zu prüfen. Einer der Gründe dafür hängt, kurz gesagt, mit der „etwas schwierigen Haushaltslage“, so der Ortschef, zusammen.
Pfaffenhofen an der Roth
