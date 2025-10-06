Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Rückschlag für Radweg an Hermann-Köhl-Straße: Projekt wird zurückgestellt

Pfaffenhofen an der Roth

Rückschlag für Radweg an Hermann-Köhl-Straße: Projekt wird zurückgestellt

Vier Alternativen zur Gestaltung des Radwegs wurden dem Marktrat Pfaffenhofen vorgelegt, doch keine konnte überzeugen. Statt einer Entscheidung zum Bau gehen nun die Planungen weiter.
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    Der angedachte Radweg soll in Richtung der Marienfeldstraße führen. Das Projekt wurde nun aber zunächst zurückgestellt. Weitere Alternativen sollen geprüft werden.
    Der angedachte Radweg soll in Richtung der Marienfeldstraße führen. Das Projekt wurde nun aber zunächst zurückgestellt. Weitere Alternativen sollen geprüft werden. Foto: Manuela Rapp

    „Grundsätzlich ist es sinnvoll, für alle Verkehrsteilnehmer Möglichkeiten zu suchen“, resümierte Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser (parteilos) nach dem Beschluss des Marktgemeinderates, den Geh- und Radweges entlang der Hermann-Köhl-Straße (Kreisstraße NU3) über den Feldweg in Richtung Marienfeldstraße zurückzustellen und alternative Optionen zu prüfen. Einer der Gründe dafür hängt, kurz gesagt, mit der „etwas schwierigen Haushaltslage“, so der Ortschef, zusammen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden