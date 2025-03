Schnapsdieb aus Buch ist bei Staatsanwälten gefragt

Der Geschäftsführer eines Verbrauchermarkts hat einen 29-jährigen Mann beobachtet, der vier hochpreisige Spirituosenflaschen an sich nahm und durch den Kassenbereich ging, ohne die Ware im Wert von über 200 Euro zu bezahlen, das berichtet die Illertisser Polizei.

Eine Polizeistreife stellte fest, dass der Mann aus Rumänien stammt, keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und sich nur vorübergehend bei einem Bekannten aufhält. Im Fahrzeug des Täters entdeckten die Beamten eine große Menge frischer Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro. Deren Herkunft konnte nicht geklärt werden. Zudem lagen gegen den Mann - mehrere Fahndungen verschiedener Staatsanwaltschaften vor. Er war in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. Da der aktuelle Aufenthalt des Mannes bisher unbekannt war, war er zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird wegen Diebstahls ermittelt. (AZ)