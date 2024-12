„Run Bike Rock“ kehrt im Mai 2025 in die Mitte Illertissens zurück

Das Format „Run Bike Rock“ wächst und wächst und ist inzwischen in der Ausdauersport-Szene der Region zu einer echten Marke geworden. Im Jahr 2018 hatten die Organisatoren bei der Premiere mit rund 900 Sportlerinnen und Sportler in Illertissen gerechnet – am Ende waren es fast 3500. Eine Marke, die seitdem zwar nicht mehr erreicht worden ist. Dennoch lockt die Veranstaltung Jahr für Jahr rund 2000 Teilnehmende in die Stadt. 2024 pausierte „Run Bike Rock“, doch die Vorbereitungen für die fünfte Auflage am 18. Mai 2025 laufen bereits auf Hochtouren. Seit Anfang Dezember stehen erste Details fest, die Anmeldung ist bereits geöffnet.

