"Run Bike Rock" Illertissen 2023: Zeitplan, Termin, Ergebnisse

Im Mai wird es sportlich in Illertissen: "Run Bike Rock" ist auch 2023 wieder am Start. Alle Infos zu Zeitplan, Termin und Ergebnissen finden Sie hier.

Im Mai ist es wieder so weit: Es ist Zeit für "Run Bike Rock" in Illertissen. Auch dieses Jahr gibt es wieder jede Menge Strecken zum Laufen und Fahrradfahren - und natürlich zum abrocken. Dabei ist es egal, wie alt oder wie fit die Teilnehmer sind, es gibt für jeden die passende Herausforderung: Schüler, Profisportler und Rentner können sich bei "Run Bike Rock" auspowern. Jeder bekommt am Ende eine Finisher-Medaille und eine Urkunde. Die Besten jeder Disziplin erhalten eine Sonder-Ehrung.

Außerdem werden alle Erlöse aus den Startgebühren und Spenden nach Abzug der Unkosten für gemeinnützige Zwecke verwendet. Unterstützt wird das Projekt von verschiedenen regionalen und bundesweiten Firmen als Sponsoren. Weitere Infos zum Sportevent in Illertissen wie Zeitplan, Termin und Ergebnisse finden Sie in diesem Artikel.

"Run Bike Rock" Illertissen 2023: Das ist der Termin

Das "Run Bike Rock" findet am Sonntag, dem 7. Mai 2023 in Illertissen statt. Das sind alle Infos auf einen Blick:

Was: "Run Bike Rock" 2023

"Run Bike Rock" 2023 Datum: 7. Mai 2023

7. Mai 2023 Uhrzeit: 9 Uhr bis 14.30 Uhr, anschließend Siegerehrungen bis ca. 16 Uhr

9 Uhr bis 14.30 Uhr, anschließend Siegerehrungen bis ca. 16 Uhr Wo: Illertissen , Marktplatz und Vöhlinstadion

, Marktplatz und Vöhlinstadion Wer: Alle, die Spaß an Sport und Rock haben, inklusive Babyjogger und Rollstuhlfahrer

"Run" - diese Strecken gibt es:

KRÄNZLE Vöhlinschloss-Marathon: 42,195 km durch Illertissen und das Illertal

und das Illertal LEW Halbmarathon : 21 km durch Illertissen und das Illertal

: 21 km durch und das Illertal LEW 10 km - Lauf

LEW 5 km - Lauf

AOK 3 km - Lauf

"Bike" - das sind die Radstrecken:

GÖSSLER-KOPANOS Radstrecke: 39 km durch Illertissen und das Iller- und Rothtal

und das Iller- und Rothtal VOLKSBANK ULM-BIBERACH Duathlon : 10 km Lauf – 39 km Rad – 5 km Lauf

: 10 km Lauf – 39 km Rad – 5 km Lauf Einrad: IUF-Einradslalom + 400 m Einrad

"Rock" - die musikalische Begleitung:

ROGAN! Band

High Cholesterols Band

DJ Thomas (im Start und Zielbereich)

Zeitplan: Wie läuft "Run Bike Rock" Illertissen 2023 ab?

Disziplin Uhrzeit Ort 10 km Lauf bei Duathlon 9 Uhr Marktplatz 39 km Radfahren 8.45 Uhr Marktplatz 39 km Rad bei Duathlon 9.35 Uhr Marktplatz 5 km nach Rad bei Duathlon 10.15 bis 11.50 Uhr Marktplatz Halbmarathon 9 Uhr Vöhlinstadion Marathon 9.10 Uhr Marktplatz 5 km Lauf 9.20 Uhr Vöhlinstadion 10 km Lauf 9.30 Uhr Vöhlinstadion 5 km Walking 9.50 Uhr Vöhlinstadion 10 km Walking 10.10 Uhr Vöhlinstadion Einradfahren 12.30 Uhr Vöhlinstadion 3 km Lauf 13 Uhr Vöhlinstadion 1,5 km Lauf 13 Uhr Vöhlinstadion 600 m Lauf 13.45 Uhr Vöhlinstadion

Der 3 km Lauf, der 1,5 km Lauf und der 600 m Lauf werden besonders für Schüler und Schülerinnen angeboten - je nach Jahrgang und Disziplin erhalten sie eine Startnummer in unterschiedlichen Farben.

Nach den Wettkämpfen finden die Siegerehrungen im Vöhlinstadion statt:

Disziplin Uhrzeit Halbmarathon , 5 km und 10 km Lauf, 5 km Walking 12.30 Uhr 10 km Walking, Marathon , Duathlon , Radrennen 14.15 Uhr 1,5 km und 3 km und 600 m Lauf, Einradfahren 15.15 Uhr

"Run Bike Rock" Illertissen 2023: Das sind die Ergebnisse

Die Ergebnisse der "Run Bike Rock" 2023 werden nach den Rennen auf der offiziellen Homepage des Sportevents veröffentlicht - dort finden Sie auch alles zu den genauen Streckenverläufen und zusätzliche Infos für die Starter und Starterinnen.