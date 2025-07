Rund 4000 Euro Schaden: Polizei klärt Unfallflucht in Illertissen auf

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Polizei in Illertissen auf eine ältere Autofahrerin aufmerksam geworden, die einen Unfall verursacht und danach ihre Fahrt einfach fortgesetzt hat. Dem Polizeibericht zufolge konnte der Zeuge am Donnerstagabend im Bereich des Martinsplatzes beobachten, wie ein grauer Nissan gegen ein geparktes Auto der Marke Ford fuhr und dieses beschädigte. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, deshalb notierte sich der Zeuge das Kennzeichen des Nissan und verständigte die Polizei. Beamte der Polizei Illertissen überprüften daraufhin die Halteranschrift und konnten dort die Fahrerin, eine 85-Jährige, antreffen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstanden nach Angaben der Polizei Schäden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro. (AZ)

