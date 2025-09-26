Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Sanierung der Vöhlinhalle: Neue Fassade und Verbesserungen für Illertissens Sportschmuckstück

Illertissen

Neue Fassade fürs Sorgenkind: Vöhlinhalle wird wie neu

Seit der Einweihung 2006 macht das Schmuckstück der Stadt Illertissen Probleme. Jetzt soll das anders werden. Wie es um den Rechtstreit steht.
Von Karen Annemaier
    • |
    • |
    • |
    Schick, aber undicht: Die Vöhlinhalle wird saniert. Jetzt ist bekannt, wie.
    Schick, aber undicht: Die Vöhlinhalle wird saniert. Jetzt ist bekannt, wie. Foto: Roland Furthmair (Archivbild)

    Im Haushalt sind 3,785 Millionen Euro für die Vöhlinhalle vorgesehen, die gerade mal volljährig geworden ist. 2006 war die Dreifachhalle am Illertisser Schulzentrum fertiggestellt worden. Doch es regnete von Beginn an hinein. Der Rechtsstreit schwelt. Inzwischen ist die Fassade aus Polycarbonat brüchig. Dadurch ist die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Ein Unwetter hat 2022 Teile der Fassade herab gerissen. Und Kinder bohren mit dem Finger Löcher hinein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden