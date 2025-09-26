Neue Fassade fürs Sorgenkind: Vöhlinhalle wird wie neu

Im Haushalt sind 3,785 Millionen Euro für die Vöhlinhalle vorgesehen, die gerade mal volljährig geworden ist. 2006 war die Dreifachhalle am Illertisser Schulzentrum fertiggestellt worden. Doch es regnete von Beginn an hinein. Der Rechtsstreit schwelt. Inzwischen ist die Fassade aus Polycarbonat brüchig. Dadurch ist die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Ein Unwetter hat 2022 Teile der Fassade herab gerissen. Und Kinder bohren mit dem Finger Löcher hinein.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einweihung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis