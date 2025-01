Bald könnte es losgehen: Die alte soll neue Bleiche werden. In Altenstadt sollen zwei Gebäude mit jüdischer Geschichte erhalten und erneuert werden. In der Bleiche wurden die Böden und Zwischendecken für Untersuchungen geöffnet. Zu sehen ist, wie in früheren Jahrhunderten gebaut wurde, aber auch, wie es verfällt.

Foto: Karen Annemaier