SB-Lädle in Au: So müht sich der Betreiber mit Diebstählen ab

Aus Tante M in Au ist das SB-Lädle geworden. Die Beschriftung am Laden ist aber noch die alte. Wegen der Kälte sind die neuen Tafeln noch nicht angebracht.

Plus Teils vierstellige Verluste gingen Unternehmer Stefan Schrapp an die Substanz. Jetzt ist die Lage besser, auch dank der Hartnäckigkeit des Betreibers.

Von Sebastian Mayr

Acht Kameras hat Stefan Schrapp in seinem SB-Lädle in Illertissen installiert, er hat an die abschreckende Wirkung geglaubt. "Ich habe es mir einfacher vorgestellt", räumt der Unternehmer ein. Die Zahl der Diebstähle in seinem Laden ist hoch. Schrapp und die Polizei berichten, dass es sich meist um Summen im niedrigen zweistelligen Eurobereich handelt. Doch die Beträge summieren sich: "In den Sommermonaten haben mir teils vierstellige Beträge gefehlt", klagt Stefan Schrapp. Nun hat die Illertisser Polizei wieder eine Reihe von Diebstählen vermeldet – doch die Lage insgesamt ist deutlich besser. Das hat mehrere Gründe.

Stefan Schrapp weiß: "Diebstähle sind im Lebensmittel-Einzelhandel normal." Dennoch wähnte er sich mit seinen Vorkehrungen gut vorbereitet. Und normal hin oder her – für das SB-Lädle in Au sind die Verluste besonders schmerzhaft. "Dorfläden haben im Einkauf deutlich schlechtere Konditionen als die großen Ketten", erklärt der Betreiber. Das Statistik-Portal Statista beziffert die durchschnittliche Gewinnspanne im Einzelhandel auf 33 Prozent, Schrapp kalkuliert mit einer Marge von höchstens 20 Prozent. "Wenn eine Red-Bull-Dose fehlt, dann sind das 1,50 Euro, die ich nicht mehr hereinwirtschafte. Die Beträge summieren sich auf", gibt er ein Beispiel. Sein Laden sei finanziell auf Kante genäht. Wenn die Diebstähle überhandnähmen, falle sein Unternehmerlohn weg – Geld für die Nebenkosten sei dann erst recht nicht übrig. "Es nervt gewaltig", sagt Schrapp.

