Gemeinderat blickt kritisch auf Asylunterkunft in Schießen

Im ehemaligen Gasthof an der Stoffenrieder Straße in Schießen wohnten (Stand Ende Januar) 34 Geflüchtete. Die Regierung von Schwaben hat das Haus für zehn Jahre gemietet.

Nicht zugestimmt haben Roggenburgs Gemeinderäte der Umnutzung eines ehemaligen Gasthofs in Schießen, der bisher 18 Monteurswohnungen beherbergt, zu einer Unterkunft für Asylbewerber. Momentan leben laut Bürgermeister Mathias Stölzle 34 Personen (Stand Ende Januar) in dem Gebäude. Die Regierung von Schwaben hat das Haus von privat für zehn Jahre gemietet. Dem Gremium missfiel, dass es einen Mietvertrag gibt, obgleich noch baurechtliche Fragen offen sind. Denn vom Tisch ist das Vorhaben dadurch nicht.

Bürgermeister Mathias Stölzle kommentierte die Sachlage so: "Die objektiven Voraussetzungen für eine Umwidmung sind da." Das Landratsamt habe in einem Schreiben signalisiert, dass es der Nutzungsänderung zustimmen werde. Nach dem Beschluss ist jetzt die Behörde am Zug, sie kann den Plänen trotz der Ablehnung im Gemeinderat zustimmen. "Entweder werden wir gleich ersetzt", sagt der Verwaltungschef auf Anfrage, "oder der Beschluss geht wieder zurück ans Gremium."

