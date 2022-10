Roggenburg

"Mix aus vielem": Bauarbeiten für neue Senioren-WG in Schießen beginnen

In der „WG am Osterbach“ in Schießen sollen 24 Plätze für Hilfsbedürftige entstehen. Zum Start der Bauarbeiten ist ein symbolischer Spatenstich erfolgt.

Plus Mit einem symbolischen Spatenstich wird ein ungewöhnliches Wohnprojekt in Schießen eingeleitet. Menschen sollen in dem Haus selbstbestimmt alt werden können.

Günther Gerstlauer und seine Familie setzen gerade einen lange gehegten Wunsch in die Tat um. Auf dem Grundstück der Familie in Schießen, dort, wo früher ein Bauernhaus mit Stall gestanden ist, entsteht nun das Projekt „WG am Osterbach“. Geschaffen werden 24 Plätze für Hilfsbedürftige, wie der Bauherr erläutert. „Ich möchte ihnen eine Heimat bieten.“ Das Besondere daran: Pro Geschoss werden zwölf Personen in einer altersbetreuten WG zusammenwohnen und können so ein selbstbestimmtes Leben führen. Außerdem sieht das Konzept vor, dass 24 Stunden jemand vor Ort sein wird. Nun ist der Spatenstich für das Bauprojekt an der Stoffenrieder Straße erfolgt.

