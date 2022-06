In Schießen wird eine Woche lang beim Heidewitzka-Festival gefeiert

Mallorca-Stars, Blasmusik und gute Stimmung versprechen die Veranstalter an insgesamt fünf Festival-Tagen. Das ist in Schießen geboten.

Eigentlich sollte schon 2021 groß gefeiert werden: Denn der FC Bayern Fanklub "Schießamer Red-White Dynamite" hatte da sein 25. Jubiläum. Doch jetzt wird die große Feier gemeinsam mit den Sportfreunden und der Trachtenkapelle nachgeholt, die beide ebenfalls ein Jubiläum begehen. Und so steigt vom 10. bis 18. Juni in Schießen das Heidewitzka-Festival".

Los geht es am Freitag, 10. Juni, mit dem Auftritt der Kastelruther Spatzen. Tags darauf, am Samstag, 11. Juni, findet dann die "Volksrockparty 1" statt. Auf der Bühne stehen dabei Die Jungen Illertaler, Brassbrutal und die Dorfrocker. Weiter geht es mit Teil zwei der "Volksrockparty" am Mittwoch, 15. Juni. Dann spielen Die Troglauer aus der Oberpfalz und Die Draufgänger aus Österreich.

Bei der Mallorca-Party haben sich Stars von der Insel angesagt

Ein Kontrastprogramm gibt es dann am Freitag, 17. Juni, mit der "Heidewitzka meets Mallorca-Party". Für Stimmung sorgen hier die Partyband Dirndlknacker und die Showtanzgruppe Upreds aus Oberroth. Außerdem haben sich die Mallorca-Größen Honk, Lorenz Büffel, Isi Glück und Ikke Hüftgold angesagt.

Ein Feuerwerk der Blasmusik soll es dann zum Ausklang am Samstag, 18. Juni, geben. Die Musikkapelle Bubenhausen, die Rothtalmusikanten aus Oberroth, die Musikkapelle Kirchhaslach sowie die Musikkapelle Unterroth sind dafür zuständig. Dazu gibt es sportliche Auftritte der Taekwondo-Schule Franz Bader aus Schleebuch und der Showtanzgruppe D'JuWi aus Oberroth zu sehen.

Kontakt Karten gibt es jeweils in allen Filialen der Raiffeisenbank Mittelschwaben, für das Feuerwerk der Blasmusik ist der Eintritt frei. Mehr Informationen unter www.heidewitzka-festival.de