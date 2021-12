Schießen

vor 36 Min.

So soll das Leben in den Schießener Senioren-WGs aussehen

In diesem alten Bauernhof in Schießen entstehen Senioren-WGs, die 24 älteren Menschen ermöglichen sollen, ihren Lebensabend im Heimatort zu verbringen.

Plus Aus einem alten Bauernhof soll eine Wohnanlage für Senioren werden. Wie sich das Konzept vom klassischen Heim unterscheidet.

Von Angela Häusler

Es soll einmal ganz familiär zugehen in den beiden Senioren-WGs, die Günther Gerstlauer und Mitstreiterin Ida Schütz im Roggenburger Ortsteil Schießen planen: 24 Bewohner werden dort in zwei Wohngruppen leben – und doch unabhängig sein. Das Projekt "Wohngemeinschaften am Osterbach“ soll Menschen mit Pflegebedarf ab 2024 direkt am Ort eine Heimat bieten. Erste Anfragen sind schon eingegangen.

