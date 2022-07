Veteranenverein Schießen feiert mit neuer Fahne 100-jähriges Bestehen

Lokal Zu seinem Jubiläum richtet der Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Schießen ein Fest aus. Die Dorfgemeinschaft leistet wichtige Unterstützung.

Es ist ein besonderer Tag, den der Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsverein Schießen am Samstag, 9. Juli, mit Verspätung feiert: das 100-Jahr-Gründungsjubiläum. Mit einer neuen Fahne, die eine originalgetreue Nachbildung des bisherigen Vereinsbanners ist, hat sich das Geburtstagskind selbst das schönste Geschenk gemacht. "Wir hoffen, dass viele interessierte Leute kommen", sagt der Vorsitzende Helmut Gass. Auf dem Programm steht unter anderem ein Festumzug.