Schlösser im Landkreis Neu-Ulm

Schloss Holzschwang: Renaissance-Schlösschen in Familienbesitz

Das Schloss in Holzschwang wurde im Jahr 1581 größtenteils in seine heutige Form umgebaut.

Plus Ab dem Hochmittelalter gehörte die Familie Roth zum Ulmer Stadtadel. In ihrem Schloss in Holzschwang erlebten sie die Reformation und ihren wirtschaftlichen Aufstieg.

Recht unscheinbar reiht es sich ein in die Folge behäbiger mittelschwäbischer Bauernhäuser. Wären da nicht die beiden Türmchen und die massiven Torpfeiler, würde das Schlösschen in Holzschwang im harmonischen Straßenensemble womöglich gar nicht auffallen. Zu Zeiten, als darin noch Patrizier der nahen Reichsstadt Ulm residierten, mag sich das Bauwerk noch anders präsentiert haben, galten die Landsitze doch als Zeichen des Wohlstands und natürlich auch der Repräsentation. Dabei begann die „Stadtflucht“ bereits zur Hochzeit des spätmittelalterlichen Wirtschaftslebens, als sich der Stadtadel zur Arrondierung seiner Macht vermehrt in der Umgebung einkaufte. Später sollte sich auch die zu mitunter immensem Reichtum gekommene Kaufmannschaft diesem Trend anschließen, wobei gar ein Aufstieg in den Adel nicht ganz ausgeschlossen war, wie die Fugger in Augsburg sichtbar belegt hatten.

Das hochmittelalterliche Patriziat, wie der Stadtadel auch genannt wurde, bestand in Ulm aus einer überschaubaren Anzahl von Familien. Die bekanntesten darunter waren die Besserer, die Ehinger, die Krafft, die Neithardt sowie die Roth mit all ihren Verzweigungen. Geheiratet wurde innerhalb des Patriziats; wenn der geeignete Lebenspartner nicht in der Heimatstadt gefunden wurde, schauten sich die Väter und Mütter der Ehewilligen eben in den benachbarten Reichsstädten um – zumeist mit Erfolg. Der bekannte Dominikaner und Ulmer Chronist Felix Fabri berichtete Ende des 15. Jahrhunderts von 29 Geschlechtern, die dem Patriziat in der Reichsstadt zuzuordnen waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

