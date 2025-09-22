Icon Menü
Schnelle Hochwasserschutzmaßnahmen für Babenhausen: Freie Wähler fordern Handeln!

Babenhausen

Hochwasser: Babenhausen investiert in weitere Schutzmaßnahmen

Die Fraktion der Freien Wähler fordert eine schnelle Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen in Babenhausen und Klosterbeuren. Der Marktrat stimmt dem Antrag zu.
Von Stephan Schöttl
    Babenhausen war im Juni 2024 schwer vom Hochwasser betroffen. Jetzt ging es im Marktrat um entsprechende Schutzmaßnahmen.
    Babenhausen war im Juni 2024 schwer vom Hochwasser betroffen. Jetzt ging es im Marktrat um entsprechende Schutzmaßnahmen. Foto: dpa/Archiv

    Mit einem Antrag zur schnellen Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an so genannten Gewässern dritter Ordnung in Babenhausen und Klosterbeuren haben sich die Freien Wähler (FW) an den Marktgemeinderat gerichtet. Erstmals vorgetragen hatte Marktrat Christian Zahner das Ansinnen der Fraktion bereits bei der Sitzung des Gremiums Ende Juli, zu diesem Zeitpunkt war der Haushaltsplan 2025 aber bereits verabschiedet. Nun wurde über den Antrag abgestimmt und die vollständige Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 mehrheitlich beschlossen.

