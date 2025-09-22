Hochwasser: Babenhausen investiert in weitere Schutzmaßnahmen

Mit einem Antrag zur schnellen Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an so genannten Gewässern dritter Ordnung in Babenhausen und Klosterbeuren haben sich die Freien Wähler (FW) an den Marktgemeinderat gerichtet. Erstmals vorgetragen hatte Marktrat Christian Zahner das Ansinnen der Fraktion bereits bei der Sitzung des Gremiums Ende Juli, zu diesem Zeitpunkt war der Haushaltsplan 2025 aber bereits verabschiedet. Nun wurde über den Antrag abgestimmt und die vollständige Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 mehrheitlich beschlossen.
Babenhausen
