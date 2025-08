Generationswechsel bei Alle Neune Thal

Bei der Jahresversammlung der Kegelabteilung von Alle Neune Thal fanden auch Neuwahlen statt. Nach 28 Jahren erfolgreicher Arbeit gab der bisherige Abteilungsleiter Sebastian Abt den Führungsstab an seinen Sohn Dominik Abt weiter. In seiner Amtszeit stieg die erste Herrenmannschaft von der Bezirksliga in die dritte Liga, die Bayernliga Süd, auf. Auch waren zwei Teilnahmen der A- und B-Jugend bei den deutschen Meisterschaften zu verzeichnen. Sebastian Abt tritt nun in die zweite Reihe und bringt seine Erfahrung künftig gemeinsam mit Wolfgang Seruset als stellvertretender Abteilungsleiter ein. So wurde der Generationswechsel erfolgreich vollzogen und die Weichen für die Zukunft gestellt. Bereits in seiner zweiten Amtszeit wurde Dominik Stoll als Sportwart bestätigt. Sein Stellvertreter ist weiterhin Norbert Kandler. Die wichtige Funktion der Kassiererin hat weiter Beate Merk inne, Denis Dworatschek ist Schriftführer.

