Mann aus Senden wird nach Fahrt zum Königssee vermisst

Am 26. August fuhr ein 25-Jähriger mit dem Auto von Senden ins Berchtesgadener Land. Seither wurde er nicht mehr gesehen, Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Seit Samstagnachmittag, 26. August, wird in Schönau am Königssee ein 25 Jahre alter Mann aus Senden (Landkreis Neu-Ulm) vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung haben sich das Polizeipräsidium Oberbayern Süd und die Polizei Senden am Freitag an die Bevölkerung gewandet, um konkrete Hinweise auf den Mann zu bekommen.

Bei dem Vermissten handelt es sich nach Angaben der Polizeiinspektion Berchtesgaden um den türkischen Staatsangehörige Egribayat Yalcin. Er war aus seiner Heimat Senden mit dem Auto angereist und hatte am Großparkplatz Königssee geparkt. Es ist nicht bekannt, ob der Vermisste eine Bergtour machen oder nur im Bereich um den Königssee zum Wandern wollte.

Einsatzkräfte haben bereits intensiv nach dem Mann gesucht

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Demnach ist der Vermisste etwa 1,75 Meter groß und ungefähr 80 bis 85 Kilogramm schwer. Er hat volles, dunkles Haar und trägt einen Vollbart. Bekleidet dürfte er mit einer grauen Jogginghose, weißem T-Shirt und braunen Schuhen sein. Eventuell hat der Vermisste auch noch eine graue Jacke dabei. Er dürfte außerdem einen kleinen, vermutlich schwarzen Rucksack bei sich haben. Der junge Mann müsste allein unterwegs gewesen sein und ist vielleicht durch sein orientalisches Aussehen aufgefallen.

Egribayat Yalcin aus Senden wird seit 26. August vermisst. Foto: Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Trotz inzwischen mehrtägiger intensivster Suche im alpinen Bereich um den Königssee (Gemeinde Schönau am Königssee) konnte der 25-Jährige nach Polizeiangaben bislang nicht gefunden werden. Polizeihubschrauber besetzt mit Polizeibergführern, Fußtrupps der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, Einsatzkräfte von Wasserwacht sowie der Bergwacht mit Technikbus und Drohne haben demnach gemeinsam die Bereiche rund um den Königssee abgesucht. Es wurden die möglichen Steige und Wege abgegangen und abgeflogen. Vom Boot aus haben sich die Einsatzkräfte auch den Uferbereich genauer angeschaut.

Da der Königsbachwasserfall bislang noch zu viel Wasser führte, wollen die Canyoninggruppen der Wasserwacht und der Polizei diesen und die Gumpen am Samstag, 2. September, gemeinsam absuchen. Speziell ausgebildete Suchhunde der Bergwacht werden ebenfalls am Wochenende die bereits abgesuchten Steige nochmals abgehen, um etwaige Spuren mit ihren feinen Nasen zu finden.

"Die spärlichen Hinweise aus der Bevölkerung brachten bis dato auch keine weiteren Erkenntnisse", teilt die Polizei weiter mit. Wegen der hohen Besucherzahlen am vergangenen Wochenende sei es klar, dass einzelne Personen dort nicht auffallen. Egribayat Yalcin befand sich ab etwa 13.40 Uhr am Parkplatz Königssee und brach dann in unbekannte Richtung auf.

Jede Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden sucht insbesondere Personen, die sich speziell am vergangenen Samstagnachmittag, 26. August, am Königssee aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können. Die Dienststelle ist unter der Nummer 08652/9467-0 erreichbar. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizei Senden fragt sich insbesondere:

Wann wurde der Vermisste zuletzt gesehen?

Gibt es Hinweise über Ziele des Vermissten?

Kann jemand Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Die Polizeistation Senden hat die Telefonnummer 07307 91000-0. (AZ)