Schreiner Moritz Wagner aus Weißenhorn ist Europameister: Als Goldjunge zur Meisterschule

Weißenhorn/Herning

Schreiner aus Weißenhorn ist Europameister: Der Goldjunge ist jetzt an der Meisterschule

Mit einer Überraschungsparty ist Moritz Wagner nach seinem Riesenerfolg in Dänemark in Gannertshofen empfangen worden. Danach war erneut Kofferpacken angesagt.
Von Claudia Bader
    • |
    • |
    • |
    In drei Tagen hat Schreiner Moritz Wagner bei der Europameisterschaft der Berufe in Dänemark dieses Sideboard gebaut. Damit wurde er Europameister der Möbelschreiner und gewann die Goldmedaille.
    In drei Tagen hat Schreiner Moritz Wagner bei der Europameisterschaft der Berufe in Dänemark dieses Sideboard gebaut. Damit wurde er Europameister der Möbelschreiner und gewann die Goldmedaille. Foto: Frank Erpinar

    Innungssieger bei der Gesellenprüfung, Schwäbischer Meister, Bayerischer Meister, Deutscher Meister und jetzt noch Europameister der Möbelschreiner: Diese nahtlose Erfolgskette ist einmalig. Für Moritz Wagner hat sich damit ein großer Traum erfüllt. Seinen Sieg bei den Euro Skills, den heuer in Herning in Dänemark ausgetragenen Europameisterschaften der Berufe, sieht er als Höhepunkt seiner bisherigen beruflichen Laufbahn. „Er hat viel Kraft und Zeit gefordert, sich aber gelohnt“, sagt der 25-jährige Schreinergeselle aus dem Weißenhorner Ortsteil Hegelhofen erfreut und gibt im Gespräch mit unserer Redaktion einen Ausblick auf seinen nächsten Karriereschritt.

