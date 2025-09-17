Schreiner aus Weißenhorn ist Europameister: Der Goldjunge ist jetzt an der Meisterschule

Innungssieger bei der Gesellenprüfung, Schwäbischer Meister, Bayerischer Meister, Deutscher Meister und jetzt noch Europameister der Möbelschreiner: Diese nahtlose Erfolgskette ist einmalig. Für Moritz Wagner hat sich damit ein großer Traum erfüllt. Seinen Sieg bei den Euro Skills, den heuer in Herning in Dänemark ausgetragenen Europameisterschaften der Berufe, sieht er als Höhepunkt seiner bisherigen beruflichen Laufbahn. „Er hat viel Kraft und Zeit gefordert, sich aber gelohnt“, sagt der 25-jährige Schreinergeselle aus dem Weißenhorner Ortsteil Hegelhofen erfreut und gibt im Gespräch mit unserer Redaktion einen Ausblick auf seinen nächsten Karriereschritt.
Weißenhorn/Herning
