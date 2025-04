In Oberschönegg werden die besten Schützen des Gaus gesucht

Das 47. Gauschießen im Schützengau Babenhausen ist eröffnet. Ausgerichtet wird es vom Schützenverein Römerturm Oberschönegg in seinem schmucken Domizil, dem neu errichteten Vereinsheim „Drei Schlegel“. Zum Auftakt haben Mitglieder des Vereins und des Gauvorstands sowie der Unterallgäuer Landrat Alex Eder und weitere Ehrengäste ihre Zielsicherheit unter Beweis gestellt.

Eder lobt in diesem Zusammenhang das Engagement der Schützenvereine und meint: „Als ich vor fünf Jahren zum Landrat gewählt wurde, wusste ich zwar, dass das Vereinsleben im Unterallgäu vielfältig ist. Nicht bewusst war mir damals allerdings, dass unsere Vereine eine so große Bedeutung haben. Und heute behaupte ich voller Überzeugung, dass sie die tragende Säule für ein funktionierendes Miteinander in unseren Gemeinden sind.“ Oberschöneggs Bürgermeister Günther Fuchs freut sich vor allem über das neugebaute Vereins- und Schützenheim, bezeichnet es als „beeindruckendes Gemeinschaftswerk“. In der Festschrift schreibt der Bürgermeister: „Das neue Schützenheim ist weit mehr als nur ein Ort für unseren Schießsport. Es ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Tradition. Ein Ort, an dem Freundschaften gepflegt und junge Talente gefördert werden können. Es ist ein Symbol für den Zusammenhalt und die Zukunft des Schützenwesens in Oberschönegg. Hermann Straub, Vorsitzender des Schützenvereins, dankt für das Vertrauen, einen traditionellen Wettbewerb wie das Gauschießen ausrichten zu dürfen. Das sei nur mit vielen freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie durch Geld- und Sachspenden von zahlreichen Gönnern und Freunden des Schießsports möglich. „Es ist für uns eine große Ehre“, sagt Straub.

Das sind die Schießzeiten in Oberschönegg

Noch bis Samstag, 12. April, haben die Mitglieder der Vereine im Schützengau Babenhausen die Möglichkeit, an die Stände zu gehen. Geschossen werden kann von Montag bis Samstag von 18 bis 22 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr. Bei Bedarf kann der Schießbetrieb verlängert werden, nicht aber am Samstag, 12. April. Das Finalschießen findet am Sonntag, 13. April, ab 13 Uhr statt. Preisverteilung ist am Samstag, 3. Mai, ab 20 Uhr mit den „Altschönegger Dorfmusikanten“. Groß gefeiert wird dann am Festwochenende vom 23. bis 25. Mai.