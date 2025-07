Grundschule Illertissen zeigte mit kreativem Programm, wie Umweltschutz praktisch funktioniert

Das Schulfest der Bischof-Ulrich-Grundschule Illertissen war ein voller Erfolg. Unter dem Motto „Meine Umwelt ist auch deine“ zeigten die Schülerinnen und Schüler, wie kreativ und praxisnah Umweltschutz im Schulalltag umgesetzt werden kann.

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Bläserklasse unter Leitung von Christoph Erb begrüßte Schulleiterin Silvia Lang die zahlreichen Besucher. Im Anschluss luden die Klassen zum Mitmachen, Staunen und Nachdenken ein. Die Klasse 2c verwandelte ihr Zimmer in einen Supermarkt, in dem Besucher Produkte nach Kriterien wie Regionalität oder Verpackung bewerten konnten. Viele Eltern kamen dabei mit den Kindern über nachhaltiges Einkaufsverhalten ins Gespräch.

Die Upcycling-Modenschau der Klasse 3b war ein Highlight.

Ein weiteres Highlight war die Upcycling-Modenschau der Klasse 3b. Die Kinder präsentierten stolz selbst entworfene Kleidung aus Abfallmaterialien wie Zeitungen oder Plastik. Die 3c informierte über Plastik im Meer, wobei sie mit einem riesigen Netz an der Decke, an dem Plastikmüll hing, das Thema greifbar machte. Die 1b, bekannt als „Bienenklasse“, vermittelte mithilfe selbst gestalteter Lapbooks Wissen über die Bedeutung der Honigbiene. Zuvor hatten die Kinder das Bienenmuseum besucht. Besonders beeindruckt waren sie vom Blick auf die Bienenkönigin hinter Glas.

Mit Töpferarbeiten geschmückter Schulgarten zog viele Besucher und Besucherinnen an.

Ein Anziehungsmagnet war auch der Schulgarten, der mit Töpferarbeiten geschmückt war, die im Werkunterricht und in einer AG unter Leitung von Claudia Wardeski entstanden. Viele Eltern kauften die Kunstwerke, um ihre Gärten zu verschönern. Vater Christian Lakatsch lobte das Engagement: „Frau Wardeski macht das seit Jahren mit viel Herz.“

Ein Teil des Festerlöses wird an den Igelhilfeverein Weißenhorn gespendet. Die Kinder hatten sich bereits in der Projektwoche mit dem Schutz der Igel beschäftigt und über Gefahren wie Mähroboter informiert. Damit wurde deutlich, dass Umweltschutz mehr an der Schule ist als ein Thema. Er wird gelebt.

