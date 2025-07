Angeblich Schulkinder in Altenstadt fotografiert: Verdächtiger hatte etwas anderes im Blick

Die Ermittlungen der Polizei im Falle eines Mannes, der angeblich Kinder auf dem Schulweg in Altenstadt fotografiert hat, sind abgeschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass der Verdächtigte keineswegs an den Kindern interessiert war, sondern sein Augenmerk am Dienstag auf die Verkehrssituation an einer Bushaltestelle gerichtet war.

Der bis dato Unbekannte hat sich persönlich bei der Polizei in Illertissen gemeldet

Wie berichtet, bestand der Verdacht, dass ein älterer Mann am Morgen des 15. Juli vermeintlich Schulkinder auf dem Schulweg in Altenstadt fotografiert hat. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich im Laufe der Ermittlungen zu dieser verdächtigen Wahrnehmung der bis dato Unbekannte persönlich bei der Polizeiinspektion Illertissen gemeldet und die Situation erklärt. Es handelt sich demnach um ein Mitglied des Marktgemeinderats Altenstadt. Die verkehrsrechtliche Situation einer Bushaltestelle in dem Bereich beschäftigt nach Anwohnerbeschwerden den Marktgemeinderat seit geraumer Zeit. Die Angelegenheit dreht sich dem Polizeibericht zufolge um die Verkehrssicherheit der Schulkinder zu den Hauptstoßzeiten aufgrund der baulichen Gegebenheiten. Der Kommunalpolitiker machte sich im Auftrag der Gemeinde selbst ein Bild von der Situation vor Ort und fotografierte hierzu die Bushaltestelle.

Beamte der Polizeiinspektion Illertissen überprüften diese Angaben und die Fotos. „Hierbei konnte der Verdacht ausgeräumt werden“, teilte die Dienststelle mit. „Der Mann fotografierte keine Kinder im Detail, sondern lediglich die Gesamtsituation aus der Ferne.“ (AZ)