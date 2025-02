Illertissen will Ortsschild versetzen lassen, doch das ist nicht erlaubt

Der Wunsch nach einer Verkehrsinsel in der Siemensstraße ist etliche Jahre alt: Kinder und Jugendliche aus Betlinshausen queren die viel befahrene Straße auf dem Weg zur Schule. Seit 6. November 2024 ist die ersehnte Querungshilfe fertig. Sie wurde gebaut, während die Kreisstraße nach Tiefenbach einen neuen Belag erhielt. Ist der Schulweg jetzt also sicher? Susanna Oberdörfer-Bögel ist mit der Lösung nicht glücklich. Denn das Ortsschild steht gerade einmal rund 20 Meter vom Übergang entfernt. Autos könnten mit 100 Kilometern pro Stunde heran rauschen, fürchtet sie. Für einen sicheren Radweg müsste das Schild versetzt werden, ist die Freie-Wähler-Politikerin überzeugt. Nur: Zum Ärger von Stadtrat und Stadtverwaltung geht das nicht. Bürgermeister Jürgen Eisen (CSU) unternahm am Donnerstag einen Vorstoß im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landkreises. Vergeblich, das Schild bleibt, wo es ist.

