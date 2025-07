Schutz für Igel: Markt Pfaffenhofen appelliert an Gartenbesitzer

„Lassen Sie nachts Ihren Mähroboter stehen.“ Dieser Appell aus dem Pfaffenhofer Marktgemeinderat wendet sich an die Eigentümer und Eigentümerinnen solcher Geräte. Grund dafür ist ein Schreiben des Weißenhorner Igelhilfevereins, in dem über Verletzungen und Verstümmelungen dieser nachtaktiven Tiere berichtet wird. Aus Sicht der Helferinnen und Helfer könnten sie zum größten Teil durch ein Nachtfahrverbot der Mähroboter vermieden werden.

Mehrfach sei der Verein, der auch im Bereich der Marktgemeinde Pfaffenhofen aktiv ist, bereits an die Verwaltung herangetreten, und habe auf das Problem aufmerksam gemacht, berichtete Bürgermeister Sebastian Sparwasser (parteilos) in der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums. Allerdings fügte er hinzu: „Es liegt nicht im gemeindlichen Zuständigkeitsbereich, eine derartige Satzung zu erlassen.“

Das Landratsamt Neu-Ulm lehnt ein Nachtfahrverbot für Mähroboter bislang ab

Dennoch will die Kommune nicht untätig bleiben. Die Verwaltung möchte die örtlichen Bürgerinnen und Bürger über die Homepage und das Mitteilungsblatt informieren und sensibilisieren, „damit auf einen Betrieb der Mähroboter in den Nachtstunden auf freiwilliger Basis verzichtet werden sollte“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Das sieht auch der Marktrat so.

Zuständig für eine entsprechende Vorschrift wäre laut Sitzungsvorlage gemäß den Bundes- und Landesnaturschutzgesetzen die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt. Daher bittet der Igelhilfeverein auch in seinem Schreiben, dass die Landkreis-Kommunen der Behörde „einen entsprechenden Handlungsbedarf signalisieren“. Auch dem will der Markt Pfaffenhofen mit Zustimmung des Marktgemeinderats nachkommen.

Bislang, so zitiert das Sitzungspapier aus dem Schreiben des Weißenhorner Vereins, lehne das Landratsamt so ein Verbot jedoch ab, weil „keine entsprechenden wissenschaftlich belegbaren Daten zu einer signifikant erhöhten Verletzung von heimischen Igeln durch nachts fahrende Mähroboter vorliegen“.