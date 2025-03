Enkeltricks am Telefon: Ein Experte gibt Tipps

126 versuchte Fälle von Telefon- und Internetbetrug gab es 2024 im Landkreis Neu-Ulm, vier davon erfolgreich. „Allein bei diesen vier Fällen, wurden insgesamt 244.000 Euro erbeutet“, berichtet Gunter Böckeler mit Verweis auf die Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben-Süd-West. Böckeler arbeitete 44 Jahre als Polizist in Senden und nutzt nun die Zeit seines Ruhestands, um Seniorinnen und Senioren in Vorträgen über die aktuellen Maschen der Betrüger aufzuklären. So auch im Bürger- und Veranstaltungshaus Adler in Illertissen. Dort hatte er eine ganz einfache Methode parat, wie man die Kriminellen selbst austricksen kann.

Falsche Polizisten erfinden am Telefon Unfälle von Angehörigen

„Das ist ja unverschämt, wie hartnäckig die sind“, sagt eine der Seniorinnen. Mit offenem Mund lauschen die 20 Zuhörer dem Originalmitschnitt eines Schockanrufs, den Böckeler mitgebracht hat. Die Tochter habe angeblich einen schweren Unfall gehabt und müsse jetzt ins Gefängnis, damit sie frei kommt, müsse die Angerufene eine Kaution von 47.000 Euro zahlen, behauptet der angebliche Kriminalkommissar am Telefon.

„Merken Sie sich eines“, sagt Böckeler, „das Wort Kaution gibt es bei der Polizei gar nicht und kein echter Polizist wird Sie jemals, schon gar nicht am Telefon, um Geld oder sogar Gold und Schmuck bitten.“ Und weiter: „Die Polizei darf gar kein Geld für Sie aufbewahren – am besten legen Sie einfach auf.“

Schockanrufe sollten die Betroffen immer der Polizei melden

Wichtig sei außerdem, solche Anrufe immer der Polizei zu melden, auch wenn vermeintlich nichts passiert sei, erklärt Böckeler. „Die Betrüger sitzen oft in Callcentern im Ausland und grasen ganze Dörfer und Stadtteile ab, wenn sich die Anrufe in einer Gegend häufen, können wir eine Warnung herausgeben“, sagt der ehemalige Polizeibeamte.

„Aber woher haben die denn unsere Telefonnummern?“, fragt einer der Senioren besorgt. „Die Betrüger durchsuchen häufig Online-Telefonbücher nach alten Vornamen in Kombination mit kurzen Telefonnummern, den meistens gehören die zu älteren Menschen“, erklärt Böckeler. Zudem weist er auf die Gefahren des Internets hin, man solle nicht überall seine Daten preisgeben und E-Mails von unbekannten Absendern am besten direkt löschen.

Auch über WhatsApp nehmen die Betrüger Kontakt auf

Neben dem klassischen Anruf „Sie haben bei einem Preisausschreiben gewonnen“, sei der Enkeltrick über WhatsApp die neueste Masche, erzählt Böckeler. Die Betroffenen erhalten dabei Nachrichten wie „Hallo Oma, das ist meine neue Nummer, mein Handy ist kaputt gegangen, für ein neues brauche ich Geld.“ Bei der Frage, wer den schonmal so eine Nachricht erhalten habe, hebt fast jeder im Saal die Hand.

„Seien Sie vorsichtig mit Ihren Daten“, bittet Böckeler die Zuhörenden, „nehmen Sie nicht jede Freundschaftsanfrage an, passen Sie auf bei Online-Dating und nutzen Sie unbedingt eine Virensoftware.“ Besonders perfide sind die modernen Heiratsschwindler, die Gutgläubigen per Chatnachrichten Komplimente machen und die große Liebe vorgaukeln. „Love-Scamming nennt man das heute. Die wollen nur an ihr Geld“, sagt Böckeler, „bitte fallen Sie niemals auf so etwas herein.“

Schwäbisch reden vergrault die Telefonbetrüger

Drei gute Tipps hat Böckeler gegen die kriminellen Anrufe: „Erstens, legen Sie einfach auf, dann merkt der Betrüger, dass bei Ihnen nichts zu holen ist und er ruft nicht mehr an. Zweitens, reden Sie Schwäbisch, das versteht er nicht und legt auch auf, drittens – und das dürfen Sie hier – beleidigen Sie ihn einfach.“

Einen ganz ernsthaften Hinweis gibt Böckeler den Seniorinnen und Senioren noch einmal nachdrücklich mit: „Geld am Telefon – da ist was faul“, sagt er. „Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis. Die Polizei wird nie am Telefon von Ihnen Geld verlangen.“