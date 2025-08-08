„The Addams Family“: Die Schwabenbühne wird zum Musical-Parkett

Stimmtraining und Tangounterricht für die Erwachsenentruppe der Schwabenbühne? Heuer ganz normal für das versierte Laienensemble mit über 40-jähriger Spielerfahrung. Warum mit „The Addams Family“ nicht mal ein Musical aufführen, wie es noch nie auf der Freilichtbühne am Schloss stattgefunden hat, schwärmt Regisseur Stefan Krause. Die Idee entstand, sobald er die Schwabenbühne samt Freilichttheater in Illertissen kennenlernte. So heißt es heuer am Freitag, 15. August, ab 20 Uhr „Bühne frei“ für das Tango-Duo Morticia Addams (Eva Schneider) und Gomez Addams (Werner Denzel) sowie weitere szenische Überraschungen.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabenbühne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis