Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Schwabenbühne: Skurriles Musical „The Addams Family“ feiert am 15. August Premiere

Illertissen

„The Addams Family“: Die Schwabenbühne wird zum Musical-Parkett

Die Proben für „The Addams Family“ unter beinhalten auch Gesangs- und Tanznummern, die aus den eigenen Reihen bestritten werden. Am 15. August ist Premiere.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Morticia Addams hat ihren Auftritt vor der versammelten Familienrunde.
    Morticia Addams hat ihren Auftritt vor der versammelten Familienrunde. Foto: Regina Langhans

    Stimmtraining und Tangounterricht für die Erwachsenentruppe der Schwabenbühne? Heuer ganz normal für das versierte Laienensemble mit über 40-jähriger Spielerfahrung. Warum mit „The Addams Family“ nicht mal ein Musical aufführen, wie es noch nie auf der Freilichtbühne am Schloss stattgefunden hat, schwärmt Regisseur Stefan Krause. Die Idee entstand, sobald er die Schwabenbühne samt Freilichttheater in Illertissen kennenlernte. So heißt es heuer am Freitag, 15. August, ab 20 Uhr „Bühne frei“ für das Tango-Duo Morticia Addams (Eva Schneider) und Gomez Addams (Werner Denzel) sowie weitere szenische Überraschungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden