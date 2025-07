Am 1. Mai startet der Vorverkauf für den Freilichtsommer 2025 der Schwabenbühne Roth- und Illertal. Am Samstag, 26. April, findet von 9.30 bis 13.30 Uhr im Café am Markt in Illertissen ein Vorverkauf statt, bei dem es Tickets für alle Vorstellungen gibt. Das Jugendstück ist Ronja Räuebrtochter, das Erwachsenenstück The Addams Family.

