Schwäbisches Jugendsinfonieorchester präsentiert hochkarätiges Klangerlebnis in Babenhausen

Musikfreundinnen und Musikfreunde aus Babenhausen und Umgebung dürfen sich auf ein hochkarätiges Klangerlebnis freuen. Schon traditionell erarbeiten die Mitglieder des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters (SJSO) derzeit in der Jugendbildungsstätte für ihre traditionellen Herbstkonzerte ein anspruchsvolles Programm. Dieses werden die talentierten und motivierten jungen Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Carolin Nordmeyer am Freitag, 19. September, quasi als öffentliche Generalprobe für Konzerte in Neu-Ulm und Augsburg, in der Aula des Babenhauser Schulzentrums präsentieren. Beginn ist um 19 Uhr.

Hochkarätiges Konzert des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters in Babenhausen

Den Auftakt der Herbstkonzerte setzt das SJSO mit Richard Wagners Vorspiel zum 1. Aufzug der Oper „Lohengrin“ (1848). Mit dem Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart und der 5. Sinfonie vom Dimitri Schostakowitsch bringen die jungen Musikerinnen und Musiker eindringlich zwei maximal entgegengesetzte Pole zum Klingen. Einerseits den Traum von Menschlichkeit und Harmonie bei Mozart, andererseits die unmenschliche Realität bei Schostakowitsch. Dessen 5. Sinfonie ist eine erschütternde Darstellung und zugleich Anklage des Stalin-Regimes, unter dem auch Schostakowitsch zu leiden hatte. Die beiden Werke loten somit die zu Beginn der Konzerte postulierte Utopie einer von Harmonie, Vertrauen und Menschlichkeit geprägten Gesellschaft aus, wie Richard Wagner sie in seinem „Lohengrin“ entwirft und scheitern lässt. Diese Ouvertüre mit ihrer außergewöhnlichen Instrumentation hat bis heute nichts an Faszination verloren.

Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester ist eine Talentschmiede für junge Musikerinnen und Musiker, von denen etliche die Profilaufbahn eingeschlagen haben. Klarinetten-Solist Georg Arzberger war vor vielen Jahren Mitglied im sjso, begann seine Profilaufbahn im Orchester der Deutschen Oper Berlin und ist seit 2019 Professor für Klarinette an der Hochschule für Musik und Theater München.