Schweigekreis für Frieden: Gebäude in Weißenhorn leuchten blau und gelb

Pax Christi organisiert in Weißenhorn erneut einen Schweigekreis für Frieden in der Ukraine. Passend dazu werden Kirche, Schlösser und Unteres Tor angestrahlt.

Ein deutlich sichtbares Zeichen der Solidarität für die Ukraine und gegen Putins Krieg hat die Pax-Christi-Gruppe mit weiteren Beteiligten in Weißenhorn gesetzt. Ungefähr 30 Personen nahmen am Sonntagabend an einem Schweigekreis teil. Wie schon eine Woche zuvor, trafen sich Interessierte auf dem Kirchplatz. Diesmal bekannten sie im wörtlichen Sinn Farbe.

Am Ende erklingt auf dem Kirchplatz in Weißenhorn ein bekanntes Friedenslied

Denn mehrere historische Gebäude in der Altstadt, nämlich die Stadtpfarrkirche, die Schlösser und das Untere Tor, wurden am Sonntagabend blau und gelb, also in den Nationalfarben der Ukraine, beleuchtet. Christian Simmnacher ermöglichte diese Illumination. Die Veranstaltung endete allerdings nicht im Stillen, denn Mitorganisator Ulrich Hofmann stimmte das Friedenslied "We shall overcome" an. (anbr)