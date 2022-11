Auto prallt gegen Baum: 88-Jähriger muss nach Unfall ins Krankenhaus

Das Auto kam nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Vermutlich aufgrund eines akut auftretenden medizinischen Problems ist ein 88-Jähriger am Donnerstag bei Schwendi im Landkreis Biberach von der Straße abgekommen. Der Senior wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 88-Jährige fuhr nach Polizeiangaben gegen 12 Uhr von Schwendi in Richtung Gutenzell, als er nach links von der Straße abkam. Dort prallte er gegen einen Baum. Er verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an seinem nicht mehr fahrbereiten Peugeot schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. (AZ)