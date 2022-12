Fieser Betrug: Unbekannte geben sich als Tochter in Notlage aus

Eine Seniorin aus Schwendi fiel auf eine nicht mehr ganz neue Betrugsmasche herein und überwies mehrmals Geld. Betrüger gaben sich als ihre Tochter aus. Das rät die Polizei.

Am vergangenen Montagnachmittag hat eine Seniorin aus Schwendi eine Mitteilung über einen Messenger-Dienst erhalten. Die Absenderin gab an, ihre Tochter zu sein. Zudem behauptete sie, dass ihr Handy kaputt sei und sie sich in einer Notlage befinde. Aus diesem Grund würde sie die Nachricht von ihrer neuen Nummer schreiben. Das teilt die Polizei mit.

Die angebliche Tochter bat die Seniorin, für sie Überweisungen durchzuführen. Im Glauben, es handle sich um ihre Tochter, kam die Frau der Aufforderung nach und überwies gleich zweimal einen Geldbetrag im viertstelligen Bereich auf ein Bankkonto. Die Frau bemerkte den Betrug, nachdem sie mit ihrer richtigen Tochter Kontakt aufgenommen hatte. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Beamten versuchen nun, die unbekannte Person ausfindig zu machen.

Das Rät die Polizei, um sich vor der Betrugsmasche zu schützen

Laut Polizeiangaben ist die Masche, bei der potenzielle Opfer auch mittels Messenger angeschrieben werden, noch relativ neu. Deshalb raten die Beamten:

Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern und Absendern von Nachrichten. Vor allem dann, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen: Werden Sie angerufen oder angeschrieben, stellen Sie gezielte Fragen an den Absender nach Namen, Adresse und der Telefonnummer der Verantwortlichen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf oder die Nachricht.

Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.

Wichtige Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden Sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de (AZ)