Gegenverkehr übersehen: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer prallt mit einem Auto zusammen. Der 35-Jährige wird nach dem Unfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Mittwoch bei Schwendi ist ein 35-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 6.45 Uhr. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Seat fuhr auf der Landstraße in Orsenhausen und war in Richtung Schwendi unterwegs. Der Autofahrer bog an der Einmündung zur Dietenheimer Straße nach links ab. Dabei übersah er laut Polizei ein entgegenkommendes Motorrad der Marke Piaggio.

Dessen 35-jähriger Lenker fuhr in Richtung Burgrieden und hatte Vorfahrt. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden, und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus.

Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. (AZ)