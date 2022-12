Hoher Schaden nach Schwelbrand in einem Heizraum

An einer Hackschnitzanlage in Bußmannshausen entwickelt sich Rauch. Die Feuerwehr wird alamiert und bekommt den Brand unter Kontrolle.

In einem Heizraum bei Schwendi ist es Montagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Hohen Schaden durch einen Schwelbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, entwickelte sich Rauch an einer Hackschnitzanlage in der Mittelstraße in Bußmannshausen. Die Feuerwehr bekommt den Brand unter Kontrolle. Die Ursache ist bislang unklar.

Nach Angaben der Polizei liegt der Schaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich. Die Polizei in Laupheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07392/39600 zu melden. (AZ)