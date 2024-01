Feuerwehreinsatz bei Schwendi: Brand auf Bauernhof bei Schönebürg

Bei Schwendi kam es am Montagmorgen zu einem Brand auf einem Bauernhof. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz.

Bei einem Bauenhof in Schönebürg, einem Ortsteil von Schwendi (Landkreis Biberach), hat es am Montagmorgen gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer gegen 7.25 Uhr gemeldet. Mitarbeiter eines großen Schweinemastbetriebs hatten Rauch entdeckt. Sie starteten erste Löschversuche mit Feuerlöschern und riefen die Feuerwehr zu Hilfe.

Kräfte der Feuerwehr rückten an. Die Wehren aus der Umgebung konnten den offenbar gerade noch rechtzeitig entdeckten Brand in den Anfängen bekämpfen und ersticken. "Nicht auszudenken – wenn das nachts passiert wäre", sagte ein Feuerwehrmann. Gegen 8.17 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, so ein Polizeisprecher.

Verletzten waren ihm gegen 9 Uhr nicht bekannt. Die Feuerwehr sei vor Ort noch im Einsatz, um einzelne Glutnester zu löschen. Zur Ursache und zum Ausmaß gab es am Vormittag noch keinen tragfähigen Aussagen.

Teile der Verkleidung des betroffenen Gebäudes mussten entfernt werden, hieß es. In den vom Brand betroffenen Gebäude habe sich ein Blockheizkraftwerk befunden. Das Anwesen befinde sich nicht im Ort, sondern weiter außerhalb. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. (AZ)

Anmerkunge der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.