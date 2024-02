Unbekannter entsorgt Müll im Wald zwischen Hörenhausen und Dietenheim

Ein Zeuge informiert die Polizei über Unrat in einem Waldstück zwischen Dietenheim und Hörenhausen. Die Beamten ermitteln und bitten um Hinweise.

Die Polizei Laupheim hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Zeuge am Samstag in einem Waldstück zwischen Dietenheim und Hörenhausen illegal entsorgten Müll entdeckt hatte. Nach Angaben der Polizei ging die Meldung gegen 17.45 Uhr ein. Der Müll wurde an der Landstraße zwischen Hörenhausen und Dietenheim einfach in die Landschaft gekippt. Die Beamten fanden diversen Bauschutt und Hausmüll. Hinweise zu den Verursacherinnen oder Verursachern gibt es derzeit nicht. Auch muss laut Polizeibericht noch ermittelt werden, wann oder in welchem Zeitraum die Entsorgung erfolgte. Die Polizei Laupheim bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 07392/96300. (AZ)