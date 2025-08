Karambolage im Reiseverkehr: Drei Autos krachen ineinander

Im Bereich der Baustelle auf der A7 Höhe Altenstadt hat sich am Freitag ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw ereignet. Das berichtet die Autobahnpolizei Memmingen. Aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommen stockte der Verkehr in der Baustelle. Ein 33-jähriger Autofahrer erkannte das zu spät und fuhr einem vorausfahrenden, stark bremsenden Pkw auf. Dieser wurde dadurch ebenfalls auf das Fahrzeug vor ihm aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde ein Insasse leicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von 20.000 Euro, schätzt die Polizei. Das THW Memmingen und Neu-Ulm waren zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)

