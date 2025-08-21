Auto überschlägt sich zwischen Senden und Vöhringen

Ein Überholmanöver war Auslöser für einen Unfall auf der Staatsstraße 2031 zwischen Senden und Vöhringen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 20-jähriger Mann in der Nacht auf Donnerstag gegen Mitternacht einen vorausfahrenden Pkw überholen. Dabei hatte er einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, versuchte der Mann nach links auf den angrenzenden Radweg auszuweichen.

Dann verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst entlassen werden. Sein Auto war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. Außerdem wurden zwei Leitpfosten beschädigt. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und die Unfallspuren vor Ort gesichert, teilt die Polizeiinspektion Neu-Ulm mit. (AZ)