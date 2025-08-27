Icon Menü
Seit zehn Jahren ist Illertissen die neue Heimat von Adil Mohamed Idris und Merhawi Teklu

Illertissen

Seit über zehn Jahren ist Illertissen die neue Heimat von Adil Mohamed Idris und Merhawi Teklu

Aus Eritrea in den Landkreis: Sozialarbeiter und der Helferkreis Asyl begleiteten etwa 40 Geflüchtete viele Jahre lang. Wie sie sich vor Ort eingelebt haben.
Von Regina Langhans
    Feiern über zehn Jahre in Illertissen und der Region: Im Bild rechts vorne Adil Mohamed Idris, dahinter Edwin Sannwald und im Hintergrund die Fahne von Eritrea. Foto: Regina Langhans

    Illertissen sei seine Heimat, sagt Adil Mohamed Idris. Wer seine Geschichte hört, mag es dem sympathischen Mann mit warmem Blick glauben. Die Ereignisse begannen für ihn im Alter von 14 Jahren, als er von der Schule weg zum Militär geholt wurde. Dass der nun fast 30-Jährige in Illertissen bei der Firma Weiss arbeitet, ist seine persönliche Erfolgsgeschichte. Doch nicht die einzige unter den rund 40 Eritreern, die Edwin Sannwald, Lothar Flittner und der 2014 gegründete Helferkreis Asyl ehrenamtlich bei der Integration in einen fremden Kulturkreis begleiteten.

