Sekundenschlaf: 19-Jähriger rammt in Vöhringen Laterne und parkendes Auto

Vöhringen

Sekundenschlaf: 19-Jähriger rammt Laterne und parkendes Auto in Vöhringen

Seit frühmorgens war er unterwegs, dann übermannte ihn wohl die Müdigkeit: Ein 19-Jähriger hat in Vöhringen einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht.
    In Vöhringen ist ein 19-Jähriger wegen Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen.
    In Vöhringen ist ein 19-Jähriger wegen Sekundenschlaf von der Fahrbahn abgekommen. Foto: Fotopool (Symbolbild)

    Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen kurzzeitig am Steuer eingeschlafen und in dieser Zeit von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige bereits seit den frühen Morgenstunden unterwegs, als ihn auf der Adalbert-Stifter-Straße in Vöhringen wohl die Müdigkeit überkam und er für einen kurzen Augenblick einschlief.

    Wegen des Sekundenschlafs kam er von der Fahrbahn ab und rammte eine Straßenlaterne und ein geparktes Auto, verletzte sich dabei allerdings nicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen Wert im untersten fünfstelligen Bereich und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)

