10.000 Euro Schaden: 56-Jährige nimmt 64-Jähriger in Senden die Vorfahrt

Eine Autofahrerin parkt in der Hauptstraße in Senden aus und missachtet dabei die Vorfahrt einer 64-Jährigen.

Eine 56-jährige Autofahrerin hat am Dienstag gegen 10.50 Uhr in der Hauptstraße in Senden rückwärts ausgeparkt. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie in den fließenden Verkehr einfahren, missachtete dabei allerdings die Vorfahrt einer 64-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Bei dem Unfall in Senden entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro

Die beiden Autos stießen seitlich zusammen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. (AZ)