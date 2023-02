10.000 Euro Schaden: Autofahrerin kollidiert mit Rettungswagen

Ein Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes fährt in Senden bei roter Ampel in einen Kreuzungsbereich ein. Dasselbe macht eine Frau, die grün hat. Es kommt zur Kollision.

In Senden sind eine Autofahrerin und ein Rettungswagen, der sich im Einsatz befand, zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend, als der Rettungswagen auf der Kemptener Straße - mit eingeschalteten Sondersignalen - in südliche Richtung fuhr. Die Ampel zeigte dem Einsatzfahrzeug rot.

Die Autofahrerin war derweil auf der Ulmer Straße in östlicher Richtung unterwegs. Die Ampel zeigte der 26-Jährigen grün. Da beide Fahrzeuge in den Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zur Kollision. Alle Insassen des Rettungsdienstes blieben unverletzt. Die Autofahrerin verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro. (AZ)