Senden

18:30 Uhr

100 Jahre Pfarrei: Katholiken in Senden feiern ihre Selbstständigkeit

Plus Erst vor 100 Jahren bekam Senden eine eigenständige katholische Pfarrei. Zu diesem Anlass findet am Samstag eine Messe mit dem Bischof statt.

Von Angela Häusler

Für die Katholiken der Kirchengemeinde St. Josef in Senden steht am Samstag, 11. Dezember, eine Feier an: Sie würdigen in der Kirche St. Jodok den 100. Jahrestag ihrer Selbständigkeit. Die Messe feiert Bischof Bertram Meier. Früher hatte Senden keine eigene Kirchengemeinde, sondern gehörte zur Pfarrei Wullenstetten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

