17-Jähriger wird in Senden erpresst und ausgeraubt

Ein junger Mann steht vor einem türkischen Imbiss in Senden, als ihn zwei andere Männer zwingen, seinen Geldbeutel herauszugeben. Nun sucht die Polizei Zeugen aus dem Lokal.

Ein 17-Jähriger ist in Senden erpresst und ausgeraubt worden: Wie die Polizei mitteilt, stand der junge Mann am Samstagabend gegen 22.30 Uhr vor einem türkischen Imbisslokal in der Kemptener Straße in Senden, als er von zwei augenscheinlich gleichaltrigen Männern unter Androhung von Gewalt aufgefordert wurde, seinen Geldbeutel samt Inhalt auszuhändigen. Der eingeschüchterte Geschädigte übergab den Tätern laut Polizei seinen Geldbeutel, woraufhin diese das Bargeld herausnahmen und flüchteten.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte zu einem der Tatverdächtigen. Weitere Ermittlungen hierzu sind im Gange. Hinweise der Polizei ergaben aber bereits, dass die Täter zuvor in einer Gruppe von mehreren Personen in dem türkischen Imbisslokal waren. Die Polizei bittet deswegen um Zeugenhinweise zu weiteren Beteiligten oder Begleitern. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, dem 17-Jährigen wurde Geld in mittlerer zweistelliger Höhe geraubt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 07307/910000 zu melden. (AZ)