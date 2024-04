18-Jähriger driftet auf Sendener Parkplatz – und verliert die Kontrolle

Ein 18-Jähriger driftet auf einem Parkplatz in Senden, beschädigt dabei einen Unterstand für Einkaufswagen und entfernt sich unerlaubt vom Unfallsort.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Montagabend mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Senden gedriftet. Wie die Polizei mitteilt, verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen Unterstand für Einkaufswagen, der sich auf dem Parkplatz befand. Im Anschluss entfernte er sich wohl unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte kurz darauf jedoch noch einmal zurück, um Teile seines Autos einzusammeln, die nach dem Unfall zurückgeblieben waren.

Polizei konnte den Drifter in Senden ermitteln

Auch dieses Mal entfernte er sich wieder vom Unfallort, ohne die nötigen Vorkehrungen zu treffen. Da Zeugen den Unfall jedoch beobachtet hatten, konnte die Polizei den 18-Jährigen ermitteln und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3500 Euro. (AZ)