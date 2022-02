20-Jähriger verletzt sich leicht bei Unfall nahe Senden

Der Fahrer eines Kraftrads übersieht, dass vor ihm ein Auto bremsen muss. Er kracht in das Heck des Wagens.

Ein Kraftradfahrer hat sich bei einem Unfall nahe Senden leicht verletzt. Der Mann war laut Angaben der Polizei am Mittwoch um kurz nach 16 Uhr auf der Staatsstraße 2031 von Vöhringen in Richtung Senden unterwegs und übersah am Ortseingang von Senden, dass ein vor ihm fahrender Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 20-Jährige prallte gegen das Heck des Autos, konnte jedoch einen Sturz gerade noch verhindern. Er hatte sich aber leicht verletzt. Die 24-jährige Autofahrerin dagegen blieb unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro (AZ)