Senden

vor 34 Min.

29-Jähriger passt nicht auf und verursacht einen Unfall in Senden

Weil er nicht aufpasste, fuhr ein 29-Jähriger in Senden in das Auto vor ihm.

Knapp 4500 Euro Schaden wegen einer Unaufmerksamkeit: Ein 29-Jähriger fuhr am Dienstagnachmittag in Senden in das Auto eines 46-Jährigen.

Ein 46-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der Ulmer Straße in Senden gefahren. Wie die Polizei mitteilt fuhr ein hinter ihm fahrender 29-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug des 46-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall in Senden entstanden ungefähr 4500 Euro Schaden Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4500 Euro. (AZ)

